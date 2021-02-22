Україна розраховує на кошти МВФ у 2021 році — Зеленський

Україна розраховує на кошти Міжнародного валютного фонду і впевнена у їхньому отриманні у 2021 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму Україна 30. Інфраструктура.
— Ми розраховуємо на ці гроші, – сказав Зеленський.
Водночас президент заявив про низку розбіжностей з МВФ щодо питання Вищої ради правосуддя та Конституційного суду України.
— З деякими речами ми погоджуємося, а з деякими – ні. Як гарант держави я захищаю незалежність України, – зазначив Зеленський.
Він додав, що є багато правок у закони ВРП та КСУ і необхідно вибудувати законопроект, який КСУ визнає конституційним.
— А ми розуміємо, що деякі речі можуть бути неконституційними, – пояснив президент.
Співпраця з МВФ
Україна планує змінити формат співпраці з МВФ у 2023 році. Наразі Міжнародний валютний фонд надає кошти безпосередньо у бюджет для фінансування дефіциту.
За новою схемою, кошти надходитимуть на резерви Національного банку України або МВФ надаватиме гарантії щодо доступності грошей у разі надзвичайної ситуації.