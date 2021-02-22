Україна розраховує на кошти МВФ у 2021 році — Зеленський

Україна розраховує на кошти Міжнародного валютного фонду і впевнена у їхньому отриманні у 2021 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму Україна 30. Інфраструктура.

— Ми розраховуємо на ці гроші, – сказав Зеленський.

Водночас президент заявив про низку розбіжностей з МВФ щодо питання Вищої ради правосуддя та Конституційного суду України.

— З деякими речами ми погоджуємося, а з деякими – ні. Як гарант держави я захищаю незалежність України, – зазначив Зеленський.

Він додав, що є багато правок у закони ВРП та КСУ і необхідно вибудувати законопроект, який КСУ визнає конституційним.

— А ми розуміємо, що деякі речі можуть бути неконституційними, – пояснив президент.

Співпраця з МВФ

Україна планує змінити формат співпраці з МВФ у 2023 році. Наразі Міжнародний валютний фонд надає кошти безпосередньо у бюджет для фінансування дефіциту.

За новою схемою, кошти надходитимуть на резерви Національного банку України або МВФ надаватиме гарантії щодо доступності грошей у разі надзвичайної ситуації.