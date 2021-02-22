ГСЧС показала, как выглядит внутри мобильный госпиталь для Covid-больных в Ивано-Франковской области.

Два дня назад его развернули на территории Богородчанской центральной районной больницы. Госпиталь состоит из 30 палаток, рассчитанных на 120 коек.

Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Здесь функционируют приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.

Госпиталь уже оборудован всем необходимым, в том числе и автономной системой жизнеобеспечения, и полностью готов для приема больных.







Как выглядит изнутри первый в Украине мобильный Covid-госпиталь / 2 фотографии

Первый мобильный госпиталь для Covid-пациентов

20 февраля в Ивано-Франковской области из-за критической ситуации с коронавирусом развернули первый в Украине мобильный госпиталь для больных Covid-19.

Госпиталь состоит из нескольких модулей. В частности, он имеет 120 койко-мест, которые укомплектовали необходимым для лечения медицинским оборудованием.