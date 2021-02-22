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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Як виглядає зсередини перший в Україні мобільний Covid-госпіталь

ДСНС показала, як виглядає всередині мобільний шпиталь для Covid-хворих в Івано-Франківській області.

перший в Україні мобільний Covid-госпіталь

Два дні тому його розгорнули на території Богородчанської центральної районної лікарні. Госпіталь складається з 30 наметів, розрахованих на 120 ліжок.

Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

Тут функціонують приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів.

Госпіталь уже обладнаний усім необхідним, зокрема й автономною системою життєзабезпечення, і повністю готовий для прийому хворих.

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  • перший в Україні мобільний Covid-госпіталь
  • перший в Україні мобільний Covid-госпіталь
  • перший в Україні мобільний Covid-госпіталь
  • перший в Україні мобільний Covid-госпіталь
Як виглядає зсередини перший в Україні мобільний Covid-госпіталь / 2 фотографии

Перший мобільний госпіталь для Covid-пацієнтів

20 лютого в Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом розгорнули перший в Україні мобільний шпиталь для хворих на Covid-19.

Госпіталь складається з кількох модулів. Зокрема, він має 120 ліжкомісць, які укомплектували необхідним для лікування медичним обладнанням.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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