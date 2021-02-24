23 февраля в Харьковском городском совете состоялась встреча и.о. мэра города Игоря Терехова с жителями, во время которой обсуждалась ситуация по поводу коксового завода Новомет (бывший Коксохим).

Терехов сообщил, что на сессии горсовета будет принято обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Офису генпрокурора с требованием прекратить деятельность предприятия, которое производит вредные выбросы в атмосферу.

— Завод совершенно не обращает внимания на людей. Из нескольких районов города люди жалуются, что просто нечем дышать, ведь ночью, когда работает предприятие, его выбросы превышают все экологические нормы. Более того, горожане начинают болеть, и это нас очень тревожит. На местном уровне мы не можем закрыть завод, поскольку у нас нет таких полномочий. Поэтому мы будем требовать от высшего руководства страны вмешаться в ситуацию и наконец прекратить работу завода, — отметил Терехов.

Он также напомнил, что в 2020 году вместе с Харьковским городским главой Геннадием Кернесом встречался с руководством предприятия, которое обещало установить фильтрационные установки, но так и не сделало этого.

— Они обещали, но попросту всех обманули. Сейчас мы уже пошли в суд, чтобы разорвать с заводом договор аренды земли и взыскать около 2,5 млн грн долга за аренду. Это не укладывается в голове: они травят харьковчан, обманывают и игнорируют всех, не платят за землю — ситуация просто вопиющая, — подчеркнул Терехов.

В декабре 2020 года Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил требование Государственной экологической инспекции Харьковской области остановить работу этого предприятия из-за выбросов в атмосферу аммиака, фенола и сероводорода. Предприятие могло возобновить работу только после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

В начале 2021 года компания Новомет обжаловала решение о своем закрытии. Руководство пообещало сократить мощность завода до 10%, но на критическое состояние атмосферы продолжают жаловаться жители нескольких районов Харькова. Харьковчане подают петиции о закрытии завода с 2019 года.

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