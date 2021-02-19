В Украине построят новые общежития для переселенцев из оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Три объекта появятся в Харькове вместо модульного городка, который построили в 2015 году.

Об этом сообщил Игорь Терехов — исполняющий обязанности городского головы Харькова. По его словам, срок эксплуатации городка закончился. Он был рассчитан только на пять лет.

— За эти годы в городке родилось 30 детей. Рассчитываем как можно скорее получить средства и приступить к работе.

Во временных жилищах находятся люди, которым необходима социальная защита, лица с инвалидностью, семьи с детьми. Сейчас там насчитывается 196 человек, 76 из них — несовершеннолетние.

Финансирование строительства новых общежитий будет происходить за счет государственного (70%) и городского (30%) бюджетов.

Переселенцев могут освободить от кредитных штрафов

Внутренне перемещенных лиц могут освободить от уплаты штрафов по кредитам. Соответствующий законопроект приняли депутаты Верховной Рады.

Согласно ему, если переселенцы вовремя не погасят кредит, им не будет начисляться пеня.

Источник: Харьковский городской совет