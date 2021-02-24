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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Людям немає чим дихати: Терехов вимагає закрити завод Новомет у Харкові

23 лютого у Харківській міській раді відбулася зустріч в.о. мера міста Ігоря Терехова з жителями, під час якої було обговорено ситуацію щодо коксового заводу Новомет (колишній Коксохім).

Ігор Терехов

Терехов повідомив, що на сесії міськради буде ухвалено звернення до президента України, Верховної Ради та Офісу генпрокурора з вимогою припинити діяльність підприємства, яке виробляє шкідливі викиди в атмосферу.

– Завод абсолютно не звертає уваги на людей. З кількох районів міста люди скаржаться, що просто нема чим дихати, адже вночі, коли працює підприємство, його викиди перевищують всі екологічні норми. Окрім того, містяни починають хворіти, і це нас дуже тривожить.

На місцевому рівні ми не можемо закрити завод, оскільки у нас немає таких повноважень. Тому ми вимагатимемо від вищого керівництва країни втрутитися в ситуацію і нарешті припинити роботу заводу, – зазначив Терехов.

завод Коксохім

Він також нагадав, що у 2020 році разом з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом зустрічався з керівництвом підприємства, яке обіцяло встановити фільтраційні установки, але так і не зробило цього.

– Вони обіцяли, але просто всіх обдурили. Зараз ми вже пішли в суд, щоб розірвати з заводом договір оренди землі та стягнути близько 2,5 млн грн боргу за оренду. Це не вкладається в голові: вони труять харків’ян, обманюють і ігнорують всіх, не платять за землю – ситуація просто кричуща, – наголосив Терехов.

У грудні 2020 року Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив вимогу Державної екологічної інспекції Харківської області зупинити роботу цього підприємства через викиди в атмосферу аміаку, фенолу і сірководню.

Підприємство могло відновити роботу тільки після отримання дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферу.

На початку 2021 року компанія Новомет оскаржила рішення про своє закриття. Керівництво пообіцяло скоротити потужність заводу до 10%, але на критичний стан атмосфери продовжують скаржитися жителі кількох районів Харкова. Харків’яни подають петиції про закриття заводу з 2019 року.

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