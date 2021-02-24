23 лютого у Харківській міській раді відбулася зустріч в.о. мера міста Ігоря Терехова з жителями, під час якої було обговорено ситуацію щодо коксового заводу Новомет (колишній Коксохім).

Терехов повідомив, що на сесії міськради буде ухвалено звернення до президента України, Верховної Ради та Офісу генпрокурора з вимогою припинити діяльність підприємства, яке виробляє шкідливі викиди в атмосферу.

– Завод абсолютно не звертає уваги на людей. З кількох районів міста люди скаржаться, що просто нема чим дихати, адже вночі, коли працює підприємство, його викиди перевищують всі екологічні норми. Окрім того, містяни починають хворіти, і це нас дуже тривожить. На місцевому рівні ми не можемо закрити завод, оскільки у нас немає таких повноважень. Тому ми вимагатимемо від вищого керівництва країни втрутитися в ситуацію і нарешті припинити роботу заводу, – зазначив Терехов.

Він також нагадав, що у 2020 році разом з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом зустрічався з керівництвом підприємства, яке обіцяло встановити фільтраційні установки, але так і не зробило цього.

– Вони обіцяли, але просто всіх обдурили. Зараз ми вже пішли в суд, щоб розірвати з заводом договір оренди землі та стягнути близько 2,5 млн грн боргу за оренду. Це не вкладається в голові: вони труять харків’ян, обманюють і ігнорують всіх, не платять за землю – ситуація просто кричуща, – наголосив Терехов.

У грудні 2020 року Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив вимогу Державної екологічної інспекції Харківської області зупинити роботу цього підприємства через викиди в атмосферу аміаку, фенолу і сірководню.

Підприємство могло відновити роботу тільки після отримання дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферу.

На початку 2021 року компанія Новомет оскаржила рішення про своє закриття. Керівництво пообіцяло скоротити потужність заводу до 10%, але на критичний стан атмосфери продовжують скаржитися жителі кількох районів Харкова. Харків’яни подають петиції про закриття заводу з 2019 року.

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У Харкові побудують гуртожиток для переселенців

У Харкові побудують новий гуртожиток для переселенців з Донецької та Луганської областей. У 2015 році у місті для них обладнали модульне містечко, але термін його експлуатації закінчився.

Кошти на будівництво виділять з державного та міського бюджетів.