Зеленский собирает очередное заседание СНБО

26 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это связано с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.

Какие конкретно вопросы обсудят, Офис президента пока не огласил.

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Организацию заседания возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 19 февраля. СНБО ввело санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Речь идет о пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва.

22 февраля президент Владимир Зеленский обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым следующие шаги после внедрения санкций против Виктора Медведчука и других лиц.