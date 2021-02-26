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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Зеленський збирає чергове засідання РНБО

26 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Володимир Зеленський

Це пов’язано з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки.

Які конкретно питання обговорять, Офіс президента поки не зазначив.

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Організацію засідання покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Минуле засідання РНБО відбулося 19 лютого. РНБО запровадило санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб. Йдеться про п’ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва.

22 лютого президент Володимир Зеленський обговорив з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим наступні кроки після впровадження санкцій проти Віктора Медведчука та інших осіб.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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