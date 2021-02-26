Второй транш МВФ в размере $700 млн Украина может получить до лета. Такие надежды высказал советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

— Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября. Поэтому я думаю, что при любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета, — считает Милованов.

В то же время он подчеркнул, что Украина еще должна выполнить часть обязательств по предоставлению нового транша.

Это, прежде всего, проблемы с Высшим советом правосудия, НАБУ и Конституционным судом, уточнил Милованов.

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В МВФ накануне заявили, что работа последней миссии Фонда в Украине была продуктивной, однако остались нерешенные вопросы.

Поэтому для продолжения переговоров о получении очередного транша Киев должен предоставить свои предложения.

Новую программу кредитования Stand-Вy для Украины объемом $5 млрд и сроком 18 месяцев МВФ утвердил в июне 2020 года.

Первый транш $2,1 млрд Украина получила сразу, а потом МВФ назначил четыре просмотры программы.