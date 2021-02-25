Работа миссии Международного валютного фонда в Украине на протяжении декабря-февраля была продуктивной, однако остались нерешенные вопросы. Поэтому для продолжения переговоров Киев должен предоставить свои предложения.

Об этом заявил на брифинге директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

По его словам, Фонд ожидает от украинской власти больше деталей и конкретных предложений по дальнейшей политике.

— Мы с нетерпением ждем взаимодействия с властью и продолжения наших обсуждений, — добавил Райс.

При этом он не назвал сроков в контексте продолжения просмотра программы МВФ по Украине.

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МВФ в июне 2020-го утвердил новую программу кредитования Stand-Вy для Украины объемом $5 млрд и сроком 18 месяцев.

После выделения $2,1 млрд первого транша было назначено четыре просмотра программы.

В случае успешных пересмотров Украина должна получить второй и третий транш по $700 млн, третий — $560 млн и четвертый — $980 млн.