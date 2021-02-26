Другий транш МВФ у розмірі $700 млн Україна може отримати до літа. Такі сподівання висловив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.

– Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що за будь-якої ситуації ми досягнемо домовленостей десь до початку літа, – вважає Милованов.

Водночас він наголосив, що Україна ще має виконати частину зобов’язань щодо надання нового траншу.

Це передусім проблеми з Вищою радою правосуддя, НАБУ та Конституційним судом, уточнив Милованов.

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В МВФ напередодні заявили, что робота останньої місії Фонду в Україні була продуктивною, проте залишилися невирішені питання.

Тому для продовження переговорів щодо отримання чергового траншу Київ має надати свої пропозиції.

Нову програму кредитування Stand-вy для України обсягом $5 млрд та терміном 18 місяців МВФ затвердив у червні 2020 року.

Перший транш $2,1 млрд Україна отримала відразу, а потім МВФ призначив чотири перегляди програми.