26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма, президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу, которое объединяется на площадке Крымской платформы. Именно глава государства был инициатором создания такого международного формата осенью 2020 года.

– Впервые за годы после аннексии полуострова Украина делает конкретные шаги для возвращения захваченной территории. Деоккупация Крыма — это общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке Крымской платформы. Крым — это Украина! — написал глава государства в Twitter.

Зеленский также записал видеообращение, в котором подчеркнул, что Украина никогда не забудет, кто отобрал Крым и кто позволил это сделать.

Он сообщил, что подписал указ о мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции полуострова.

По его словам, согласно документу, Кабмину поручена организация и запуск Крымской платформы, а также реализация мероприятий по развитию и поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей оккупированного полуострова.

— Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ просто потому, что он потеряет актуальность, и Крым вернется в состав Украины, — подытожил президент.

Министерство иностранных дел Украины 26 февраля обратилось ко всем международным партнерам с призывом присоединяться в Крымской платформе, а также усилить политическое и санкционное давление на Россию.

Создание такого международного формата уже поддержали США, Канада, Великобритания, Турция, Молдова, Словакия, а также Европарламент.

А на 23 августа запланирован первый саммит Крымской платформы.