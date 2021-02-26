PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

Це спільне завдання для світової спільноти: Зеленський про деокупацію Криму

26 лютого, в День спротиву окупації Криму, президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти, яке об’єднується на майданчику Кримської платформи. Саме глава держави був ініціатором створення такого міжнародного формату восени 2020 року.

Володимир Зеленський

– Вперше за роки після анексії півострова Україна робить конкретні кроки для повернення захопленої території. Деоккупація Криму – це спільне завдання для світової спільноти, яка об’єднується на майданчику Кримської платформи. Крим – це Україна! – написав глава держави у Twitter.

Твіт Зеленського

Зеленський також записав відеозвернення, у якому наголосив, що Україна ніколи не забуде, хто відібрав Крим та хто дозволив це зробити.

Він повідомив, що підписав указ щодо заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію півострова.

Читайте
Крим - це Україна. Держсекретар США закликав Росію припинити окупацію

За його словами, згідно з документом, Кабміну доручено організацію та запуск Кримської платформи, а також реалізацію заходів з розвитку й підтримки кримськотатарської мови та захисту прав мешканців окупованого півострова.

– Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність, і Крим повернеться до складу України, – підсумував президент.

Міністерство закордонних справ України 26 лютого звернулося до всіх міжнародних партнерів із закликом долучатися до Кримської платформи, а також посилити політичний і санкційний тиск на Росію.

Створення такого міжнародного формату вже підтримали США, Канада, Велика Британія, Туреччина, Молдова, Словаччина, а також Європарламент.

А на 23 серпня заплановано перший саміт Кримської платформи.

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору