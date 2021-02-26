26 лютого, в День спротиву окупації Криму, президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти, яке об’єднується на майданчику Кримської платформи. Саме глава держави був ініціатором створення такого міжнародного формату восени 2020 року.

– Вперше за роки після анексії півострова Україна робить конкретні кроки для повернення захопленої території. Деоккупація Криму – це спільне завдання для світової спільноти, яка об’єднується на майданчику Кримської платформи. Крим – це Україна! – написав глава держави у Twitter.

Зеленський також записав відеозвернення, у якому наголосив, що Україна ніколи не забуде, хто відібрав Крим та хто дозволив це зробити.

Він повідомив, що підписав указ щодо заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію півострова.

За його словами, згідно з документом, Кабміну доручено організацію та запуск Кримської платформи, а також реалізацію заходів з розвитку й підтримки кримськотатарської мови та захисту прав мешканців окупованого півострова.

– Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність, і Крим повернеться до складу України, – підсумував президент.

Міністерство закордонних справ України 26 лютого звернулося до всіх міжнародних партнерів із закликом долучатися до Кримської платформи, а також посилити політичний і санкційний тиск на Росію.

Створення такого міжнародного формату вже підтримали США, Канада, Велика Британія, Туреччина, Молдова, Словаччина, а також Європарламент.

А на 23 серпня заплановано перший саміт Кримської платформи.