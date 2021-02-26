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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

МИД Украины призывает международных партнеров присоединиться к Крымской платформе

В День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который Украина отмечает 26 февраля, Министерство иностранных дел обратилось ко всем международным партнерам.

Крим

— Украина благодарна союзникам и партнерам за последовательную и действенную поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности. Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений, — говорится в заявлении.

С этой целью Украина создала новый международный координационный формат — Крымская платформа, и МИД призывает партнеров присоединиться к ней.

— Совместными усилиями мы восстановим справедливость и стабильность. Крым — это Украина, — отмечается в сообщении.

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О создании Крымской платформы осенью 2020 года заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Создание такого формата уже поддержал Европарламент, США, Канада, Великобритания, Турция, Молдова и Словакия.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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