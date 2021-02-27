Согласно прогнозам относительно курса валют в Украине в марте 2021, то значительных колебаний на рынке не будет.
То есть курс иностранных валют будет колебаться примерно так же, как и в феврале.
Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн/$, евро — в диапазоне 33,5-34,8 грн/€.
Об этом заявил аналитик Вадим Иосуб.
Он добавил, что в феврале курс доллара к гривне снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%.
Экономический прогноз 2021 для Украины
Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.
Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер объяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.