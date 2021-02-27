Согласно прогнозам относительно курса валют в Украине в марте 2021, то значительных колебаний на рынке не будет.

То есть курс иностранных валют будет колебаться примерно так же, как и в феврале.

Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн/$, евро — в диапазоне 33,5-34,8 грн/€.

Об этом заявил аналитик Вадим Иосуб.

Он добавил, что в феврале курс доллара к гривне снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%.

Экономический прогноз 2021 для Украины

Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер объяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.