Згідно з прогнозами щодо курсу валют в Україні у березні 2021 року, то значних коливань на ринку не буде.

Тобто курс іноземних валют коливатиметься приблизно так само, як і в лютому.

Долар США буде торгуватися в діапазоні 27,4-28,5 грн/$, євро – в діапазоні 33,5-34,8 грн/€.

Про це заявив аналітик Вадим Іосуб.

Він додав, що у лютому курс долара до гривні знизився на 0,9%, а євро виріс на 0,1%.

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.