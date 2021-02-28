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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Все желающие смогут получить вакцину: Шмыгаль о прививке против Covid-19

Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину и записаться в лист ожидания на вакцинацию через украинский электронный сервис государственных услуг Дія.

Денис Шмигаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook. По его словам, вакцинация происходит в соответствии с национальным планом. Первыми начали иммунизироваться врачи, которые лечат больных коронавирусом.

Также уже начали вакцинировать против коронавируса украинских военнослужащих в Луганской области. Шмыгаль сообщил, что в Украину должны поставить 30 млн доз вакцины в ближайшее время и представители власти еще проводят переговоры по закупке препаратов.

С 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Уже 3 141 человек иммунизировались индийской вакциной AstraZeneca/Oxford.

Минцифры и МОЗ в ближайшее время запустит проект записи в лист ожидания на вакцинацию через е-сервис государственных услуг Дія. Таким образом планируется облегчить кампанию вакцинации против коронавируса и избежать лишних очередей.

В Таиланде стартовала вакцинация

28 февраля в Таиланде начали массовую вакцинацию против коронавируса. Первую прививка в стране сделали вице-премьеру, министру здравоохранения Анутину Чарнвиракулу.

Иммунизацию провели вакциной китайской компании Sinovac Biotech. Таиланд договорился о поставках вакцин от Sinovac Biotech и AstraZeneca.

Фото: Правительственный портал

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