Усі охочі зможуть отримати вакцину: Шмигаль про щеплення проти Covid-19

Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину та записатися до листа очікування на вакцинацію через український електронний сервіс державних послуг Дія.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook. За його словами, вакцинування відбувається згідно з національним планом. Першими почали імунізуватися лікарі, які лікують хворих на коронавірус.

Також вже почали вакцинувати проти коронавірусу українських військовослужбовців на Луганщині. Шмигаль повідомив, що до України мають постачати 30 млн доз вакцини найближчим часом та представники влади ще проводять перемовини щодо закупівлі препаратів.

З 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. Вже 3 141 людина імунізувалася індійською вакциною AstraZeneca/Oxford.

Мінцифри та МОЗ найближчим часом запустить проект запису до листа очікування на вакцинацію через е-сервіс державних послуг Дія. Таким чином планується полегшити кампанію вакцинації проти коронавірусу та уникнути зайвих черг.

У Таїланді стартувала вакцинація

28 лютого у Таїланді розпочали масову вакцинацію проти коронавірусу. Перше щеплення у країні зробили віце-прем’єру, міністру охорони здоров’я Анутіну Чарнвіракулу.

Імунізацію провели вакциною китайської компанії Sinovac Biotech. Таїланд домовився про постачання вакцин від Sinovac Biotech та AstraZeneca.