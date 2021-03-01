Первые двое украинцев воспользовались программой Доступная ипотека под 7%

Подписание первых ипотечных договоров состоялось в рамках форума Украины 30.

Кредиты выдали OТП Банк и Укргазбанк.

— Предметом ипотеки может быть как частный дом, так и квартира. Наша программа рассчитана как на вторичный, так и на первичной рынок недвижимости. Максимальная сумма кредита 2 млн грн, максимальный срок кредитования 20 лет, а минимальный первоначальный взнос составляет 15%, — напомнил замминистра финансов Юрий Драганчук.

Глава управления OТП Банка Владимир Мудрый отметил, что программа будет способствовать росту ипотечного портфеля банков в Украине уже в ближайшие годы.

— Если проанализировать рынок восточноевропейских стран, то, как правило, уровень портфелей банка между потребительским кредитованием и ипотекой одинаковый, или ипотека даже преобладает. Что в Украине? На сегодня в стране уровень ипотеки в 15 раз меньше потребительского кредитования. О чем это говорит? В ближайшие годы, если макроэкономическая ситуация будет настолько стабильной, мы увидим рост ипотечного портфеля банков в 15 раз минимум, то есть речь идет о сотнях млрд грн, — отметил Мудрый.

Ипотека под 7% в Украине

27 января 2021 года правительство приняло с постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Сейчас Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Программой могут воспользоваться и люди, которые хотят купить квартиру, а также те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку можно приобрести жилье, построенное до 2015 года.

Сейчас стать участником программы Доступная ипотека могут любые граждане, не имеющие в собственности или собственности семьи недвижимости или действующих договоров по финансированию строительства жилья.