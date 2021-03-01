Перші двоє українців скористалися програмою Доступна іпотека під 7%

Підписання перших іпотечних договорів відбулося в рамках форуму Україна 30.

Кредити видали OТП Банк і Укргазбанк.

– Предметом іпотеки може бути як приватний будинок, так і квартира. Наша програма розрахована як на вторинний, так і на первинний ринок нерухомості. Максимальна сума кредиту 2 млн грн, максимальний термін кредитування 20 років, а мінімальний первинний внесок становить 15%, – нагадав заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

​​Голова управління OТП Банк Володимир Мудрий зазначив, що програма сприятиме зростанню іпотечного портфелю банків в Україні вже у найближчі роки.

– Якщо проаналізувати ринок східноєвропейських країн, то, зазвичай, рівень портфелів банку між споживчим кредитуванням та іпотекою однаковий, або ж іпотека навіть переважає. Що в Україні? На сьогодні у країні рівень іпотеки в 15 разів менше за споживче кредитування. Про що це говорить? У найближчі роки, якщо макроекономічна ситуація буде настільки стабільною, ми побачимо зростання іпотечного «портфелю» банків у 15 разів щонайменше, тобто йдеться про сотні млрд грн, – зазначив Мудрий.

Іпотека під 7% в Україні

27 січня 2021 року уряд ухвалив з постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Нині Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних по іпотечних кредитах. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Програмою можуть скористатися і люди, які хочуть купити квартиру, а також, ті, хто хоче збудувати будинок самостійно. В іпотеку можна придбати житло, збудоване до 2015 року.

Нині стати учасником програми Доступна іпотека можуть будь-які громадяни, які не мають у власності чи власності сім’ї нерухомості чи чинних договорів з фінансування будівництва житла.