Программой ипотечного кредитования под 7%, которая заработает с 1 марта, предусмотрен первый взнос в размере 20% от стоимости жилья. Будут выдаваться такие займы на 20-30 лет.

Об этом заявил во время форума Украины 30. Инфраструктура заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, ОП сейчас активно сотрудничает с Минфином и НБУ, чтобы выйти на доступную и понятную каждому украинцу ипотеку.

— Мы хотим выйти на фиксированную ставку 7%, а дальше понятные условия: первый взнос 20%, срок — от 20 до 30 лет, — объяснил он.

Тимошенко также рассказал, что разрабатывается проект финансового лизинга на покупку жилья под 5% для медиков, военных, педагогов, полицейских, социально незащищенных групп населения и внутренне перемещенных лиц.

По его словам, по этой программе не нужен первоначальный взнос, кредит будет выдаваться на срок до 20 лет.

Чиновник отметил, что эта ипотека и финансовый лизинг будут запущены в первом полугодии 2021-го.

15 февраля Кабмин внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов по программе Доступная ипотека под 7%.

Теперь, чтобы стать участником программы ипотека под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.