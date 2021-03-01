Молдавский инвестор продолжает переговоры с ФГИУ

Директор по развитию бизнеса Zernoff Александр Аванесян прокомментировал ситуацию с приостановкой покупки Марыливского спиртзавода в Украине.

Об этом сообщают Dengi.ua.

— В ходе инвентаризации были обнаружены определенные несоответствия, которые указаны в исковом заявлении. Наряду с работой в судебном поле, мы работаем над разрешением несоответствий, в том числе за столом переговоров, – сказал Аванесян.

Издание напоминает, что 20 февраля агентство Українські новини сообщило, что молдавская компания СП Zernoff — победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Марыливского МПД ГП Укрспирт вынуждена была обратиться в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного несовпадения фактического количества имущества заявленному в электронном лоте.

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Как выяснилось в ходе осмотра спиртзавода, на предприятии отсутствовала часть важного оборудования – котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости и вовсе не соответствовали описанию.

— Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный истцу объект приватизации фактически не отвечает перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе, — говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева от 11 января 2021 года.

Активная приватизация заводов ДП Укрспирт началась в сентябре 2020 г. Это произошло после того, как в конце 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта.

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