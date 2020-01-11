Новая власть активно взялась за одну из проблемных отраслей – производство спирта.

И руководство Укрспирта, и власть, и владельцы алкогольных компаний признают – более половины рынка спирта в Украине находится в тени. По разным подсчетам, это от 55% до 60%. Причем еще в 2007 году эта доля составляла 10%.

Именно поэтому стремительными шагами президент, правительство и парламент принимают необходимые инициативы, чтобы побороть теневой рынок.

Укрспирт приватизируют

Во-первых, государственный концерт Укрспирт, который является монополистом на украинском рынке, готовят к приватизации. Сейчас он насчитывает около 80 заводов, только половина из которых функцинирует.

Его монополия долгое время была закреплена на законодательном уровне – только Укрспирт мог легально производить продукт.

Но именно его правительство называет одной из самых коррумпированных и криминальных отраслей. По крайней мере, так высказывался министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов.

– На любом рынке лучше конкуренция, чем монополия. Монополист, тем более государственный, всегда неэффективен, из-за чего идет тенизация как объемов производства, так и сбыта, – говорит Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины.

Сейчас предприятия концерна готовят к передаче в фонд Государственного имущества. По подсчетам государства, бюджет Украины пополнится на 6-7 млрд грн.

В то же время, кандидат экономических наук Александр Хмелевский отмечает – не стоит ожидать существенных поступлений в бюджет.

– Заводы Укрспирта физически и морально устарели. Предпринимателям выгоднее построить новый современный завод, чем тратить деньги на старый.

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Тем не менее, Укрспирт уже сменил шесть неэффективных руководителей заводов, а в январе предприятия вдвое нарастили планы по реализации спирта.

Если в январе 2019 года планы реализации этилового спирта составляли 255,17 тыс. дал, то уже сейчас – 440,6 тыс. дал. По словам и. о. председателя Укрспирта Сергея Блескуна, эта цифра свидетельствует об эффективной борьбе с теневым оборотом спирта.

Андрей Новак уверен, если государство проведет честный и открытый аукцион, сможет заработать на приватизации Укрспирта, ведь сама отрасль – прибыльная.

– Алкогольные напитки имеют тенденцию постоянного увеличения рынка. Производство спирта всегда будет прибыльным с гарантией роста из года в год. Это делает подобные предприятия привлекательными с точки зрения покупки.

Государственную монополию отменяют

В то же время, в декабре прошлого года парламент проголосовал за отмену монополии на продажу спирта.

Так, с 1-го января 2020 производить спирт может кто угодно, при условии получения соответствующей лицензии. Причем обязательное условие для получения лицензии – установление круглосуточного наблюдения за местом производства.

Спирт можно будет закупать за рубежом. Но для того, чтобы внутренний рынок успел установиться, до 2024 года на импорт действует мораторий. К этому времени он будет разрешен только уполномоченным Кабмином предприятиям и составит не более 10% от объемов производства.

Хмелевский скептически относится к попыткам государства детенизировать рынок спирта. Прежде всего потому, что до сих пор нет эффективных рычагов контроля за отраслью:

– Если власть не смогла контролировать несколько десятков государственных заводов, то сотни частных она и подавно не сможет контролировать. Производить спирт будут как с лицензией, так и без нее.

Вместо этого, по мнению эксперта, стоит напротив налаживать контроль и модернизировать производства. В пример он приводит мировой опыт:

– Во многих странах мира, в том числе некоторых государствах Европы, провинциях Канады, штатах США, государство обладает монополией на производство и реализацию алкоголя. Эти предприятия эффективно работают и приносят немалый доход в бюджет.

Юристы же отмечают, один закон не решает проблему теневого оборота. Принятого закона для вывода рынка из тени недостаточно, уверена Елена Полосьмак, управляющий партнер Crane IP Law Firm.

– Для этого необходима скоординированная работа правоохранительных органов, “белых” производителей и дистрибьюторов, изменение системы учета и контроля продукции (например, нанесение цифровых кодов вместо акцизной марки), и контроль за точками продаж.

Ключевым для минимизации тени является контроль государства не за производством, а за реализацией алкогольной продукции, то есть по розничным ценам, объясняет экономический эксперт Ростислав Чайковский.

– В частности, это внедрение электронных акцизных марок, о которых уже ведется речь с 2013 года. Этого не делают из-за реальной опасности для “теневиков”, – считает эксперт.

Снизятся ли цены на алкоголь?

Цена спирта в бутылке алкоголя составляет не более 10%, поэтому на стоимости алкоголя отмена монополии Укрсприрта не отразится. В частности, председатель Укрспирта отмечал, что с приходом бизнеса в отрасль, цены на алкоголь существенно не изменятся.

– Стоимость спирта относительно невелика и составляет 7,4 грн, то есть 8,2% от стоимости бутылки водки, – рассказывал он в интервью НВ.Бизнес.

Кроме того, минимальная отпускная стоимость отдельных алкогольных напитков, в частности водки, бренди, виски и др., регулируется государством, – объясняет Полосьмак. Поэтому потребитель существенного изменения в цене не увидит:

– Конкуренция в этой индустрии высокая, большая часть объема продаж приходится на сегмент с ценами около минимальных установленных правительством. Поэтому заметного изменения цен не будет.

Более того, Украина взяла на себя обязательства в рамках ассоциации с ЕС выравнивать цены на алкоголь и табачную продукцию к европейским, напоминает Новак.

– Делаем мы это за счет повышения акцизов, поэтому даже если спирт станет дешевле для производителей, это не приведет к снижению цены, которая регулируется через акцизы.

Также экономист Александр Хмелевский подчеркивает – к снижению цен действия власти не приведут, зато это только снизит качество алкоголя:

– Что касается качества алкоголя, то оно может снизиться поскольку снизится контроль в отрасли. Даже производители, имеющие лицензию, будут прибегать к фальсификациям.

Как выбрать качественный алкоголь?

Не покупать алкоголь в сомнительных местах. Если вам предлагают купить алкоголь с рук или в неприспособленных к этому киосках и магазинах – это повод задуматься. Лучше выбирать крупные торговые сети, имеющие лицензию на продажу.

Обратить внимание на акцизу. На бутылке должна присутствовать марка акцизного товара – это означает, что производитель уплатил налог и имеет лицензию.

Проверить качество бутылки. Она должна быть стеклянная, герметически закрыта, без царапин и сколов, а этикетка должна быть наклеена ровно.

Не вестись на цену. Минимально установленная правительством цена за 0,5 литра крепкого алкоголя – не менее 70 грн.

Иногда контрафактная продукция сбывается в заведениях общественного питания – кафе и ресторанах. Здесь также надо быть внимательным.

– Все зависит от самих потребителей – спрашивайте документы на алкоголь, если вы в кафе и есть подозрения – просите закрытую бутылку с акцизной маркой, – советует юрист.

Факты ICTV напоминают, чтобы алкоголь приносил только радость и удовольствие, а не вредил, употреблять его стоит в меру. К слову, Ульяна Супрун рассказывала, как и сколько алкоголя можно употреблять.

Лилия Ященко