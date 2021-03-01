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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Король |

Молдавський інвестор продовжує переговори з ФДМУ

Директор з розвитку бізнесу Zernoff Олександр Аванесян прокоментував ситуацію з припиненням купівлі Марилівського спиртзаводу в Україні.

Виробництво спирту

Про це повідомляють Dengi.ua.

– Під час інвентаризації було виявлено певні невідповідності, які зазначено в позовній заяві. Крім роботи в судовому полі, ми працюємо над розв’язанням невідповідностей, зокрема за столом переговорів, – сказав Аванесян.

Видання нагадує, що 20 лютого агентство Українські Новини повідомило, що молдавська компанія СП Zernoff – переможець аукціону з продажу об’єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП Укрспирт – змушена була звернутися до суду з позовом до Фонду держмайна України через суттєві розбіжності у фактичній кількості майна і заявленій в електронному лоті.

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Як з’ясувалося під час огляду спиртзаводу, на підприємстві була відсутня частина важливого обладнання – котли, вентилятори, вологоміри, а об’єкти нерухомості і зовсім не відповідали опису.

– Отже, станом на дату подання позову проданий позивачу об’єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі, – йдеться в рішенні Господарського суду м. Києва від 11 січня 2021 року.

Активна приватизація заводів ДП Укрспирт розпочалася у вересні 2020 року. Це сталося після того, як наприкінці 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує державну монополію на виробництво спирту.

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