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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту снова повредили стекло

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту снова повредили стекло. Поврежденный участок уже огородили.

Возможной причиной называют вандализм. Сейчас просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причастных.

Между тем в Киевской городской государственной администрации заверили, что заменит стекло или восстановит его, если это возможно, подрядчик, строивший объект. Поскольку действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета Киева средства тратить не будут.

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скляний міст київ

Проблемы со стеклом на новом пешеходно-велосипедном мосту возникают уже не впервые. В мае прошлого года на следующий день после официального открытия моста одна из его стеклянных частей дала трещину.

Тогда мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что основной причиной повреждения также был акт вандализма. Рассматривалась даже версия, что по стеклу стреляли.

Фото: Depositphotos

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