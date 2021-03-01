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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В Украине появится суд в смартфоне

Для обеспечения прозрачности суда бюрократические процедуры должны перейти в онлайн-режим.

В Украине появится суд в смартфоне

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский и анонсировал так называемый суд в смартфоне во время выступления на Всеукраинском форуме Украина 30. Развитие правосудия.

— Еще один вызов — это устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда. Я считаю, что действенным шагом на этом пути могут стать ІТ-решения.

По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне, — сказал президент.

Он пояснил, что большинство бюрократических процедур должны перейти в онлайн. По мнению президента, это ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений.

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1 марта в Украине начался Всеукраинском форуме Украина 30. Развитие правосудия, во время которого обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, а также изменения в правовой сфере страны.

Кроме главы страны, участниками станут представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7, а также профильные эксперты.

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