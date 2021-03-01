Для обеспечения прозрачности суда бюрократические процедуры должны перейти в онлайн-режим.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский и анонсировал так называемый суд в смартфоне во время выступления на Всеукраинском форуме Украина 30. Развитие правосудия.

— Еще один вызов — это устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда. Я считаю, что действенным шагом на этом пути могут стать ІТ-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне, — сказал президент.

Он пояснил, что большинство бюрократических процедур должны перейти в онлайн. По мнению президента, это ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений.

1 марта в Украине начался Всеукраинском форуме Украина 30. Развитие правосудия, во время которого обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, а также изменения в правовой сфере страны.

Кроме главы страны, участниками станут представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7, а также профильные эксперты.