Введение суда присяжных: Зеленский анонсировал реформу правосудия

Президент Владимир Зеленский в форуме Украина 30. Развитие правосудия очертил две главные проблемы судебной системы, которые ослабляют Украину, и назвал пути их решения.

— Первая группа — насущные проблемы, требующие срочного “лечения”. В частности, нехватка новых судей и как следствие — чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию. Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами и годами ожидать рассмотрения дел, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, в этом контексте важно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

— Вместе с тем работа обоих этих органов действительно требует существенного усовершенствования. Систему должны заполнить профессиональные порядочные судьи, которые смогут изменить устойчивое, к сожалению, негативное отношение людей к этой профессии и восстановить доверие к судебной ветви власти, — считает президент.

Ко второй группе проблем Зеленский отнес недостаток независимых судей, а это, как считает президент, требует глубинных изменений, в частности законодательных.

— Еще один вызов — это устранение злоупотреблений и обеспечения прозрачности суда. Я считаю, что действенным шагом на этом пути могут стать IT-решения. По аналогии с госуслугами в смартфоне мы стремимся и сделаем Суд в смартфоне. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и злоупотребления, — пояснил он.

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Зеленский также анонсировал введение народовластия, одним из его инструментов является суд присяжных.

— Сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе. Однако мы понимаем, что суд присяжных не только повышает веру в правосудие — это и большая ответственность за судьбу участников процесса. Поэтому модель и формат суда присяжных в Украине будут подробно обсуждаться, — рассказал глава государства.

На форуме Зеленский заявил о создании суда в смартфоне.

По его словам, большинство бюрократических процедур перейдут в формат онлайн, что ускорит судебный процесс и минимизирует коррупцию.