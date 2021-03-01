Задля забезпечення прозорості суду бюрократичні процедури мають перейти в онлайн-режим.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський та анонсував так званий суд у смартфоні під час виступу на Всеукраїнському форумі Україна 30. Розвиток правосуддя.

– Ще один виклик — це усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Я вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні ми прагнемо і обов’язково зробимо суд у смартфоні, – сказав президент.

Він пояснив, що більшість бюрократичних процедур мають перейти в онлайн. На думку президента, це прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань.

1 березня в Україні розпочався Всеукраїнському форумі Україна 30. Розвиток правосуддя, під час якого обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також зміни у правовій сфері країни.

Крім очільника країни, учасниками стануть представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7, а також профільні експерти.