Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях для 10 бывших силовиков, которые изменили родине.
В список, кроме прочих, попал экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.
Их лишили всех званий и применили максимально возможные санкции, предусмотренные украинским законодательством.
В перечень лиц, к которым применили санкции СНБО, вошли:
- Березовский Денис Валентинович, контр-адмирал.
- Шапортов Станислав Владимирович, генерал-майор.
- Няньчур Сергей Николаевич, генерал-майор юстиции.
- Котовский Юрий Алексеевич, генерал-майор.
- Якименко Александр Григорович, генерал-майор.
- Тоцкий Владимир Владимирович, генерал-майор.
- Ганжа Сергей Валентинович, генерал-майор.
- Елисеев Сергей Станиславович, вице-адмирал.
- Шакуро Дмитрий Александрович, контр-адмирал.
- Захарченко Виталий Юрьевич, генерал внутренней службы Украины.
Санкции СНБО в отношении бывших силовиков
26 февраля СНБО ввела санкции в отношении бывших силовиков, которые нарушили украинскую присягу во время аннексии Крыма Российской Федерацией.
Ранее этим лицам объявили подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске. В конце февраля к ним еще применили ограничения экономического характера – максимальные санкции по 13 пунктам.