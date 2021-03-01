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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Зеленский ввел в действие санкции в отношении Захарченко и Якименко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях для 10 бывших силовиков, которые изменили родине.

володимир зеленський

В список, кроме прочих, попал экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Их лишили всех званий и применили максимально возможные санкции, предусмотренные украинским законодательством.

В перечень лиц, к которым применили санкции СНБО, вошли:

  1. Березовский Денис Валентинович, контр-адмирал.
  2. Шапортов Станислав Владимирович, генерал-майор.
  3. Няньчур Сергей Николаевич, генерал-майор юстиции.
  4. Котовский Юрий Алексеевич, генерал-майор.
  5. Якименко Александр Григорович, генерал-майор.
  6. Тоцкий Владимир Владимирович, генерал-майор.
  7. Ганжа Сергей Валентинович, генерал-майор.
  8. Елисеев Сергей Станиславович, вице-адмирал.
  9. Шакуро Дмитрий Александрович, контр-адмирал.
  10. Захарченко Виталий Юрьевич, генерал внутренней службы Украины.

Санкции СНБО в отношении бывших силовиков

26 февраля СНБО ввела санкции в отношении бывших силовиков, которые нарушили украинскую присягу во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

Ранее этим лицам объявили подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске. В конце февраля к ним еще применили ограничения экономического характера – максимальные санкции по 13 пунктам.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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