Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях для 10 бывших силовиков, которые изменили родине.

В список, кроме прочих, попал экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Их лишили всех званий и применили максимально возможные санкции, предусмотренные украинским законодательством.

В перечень лиц, к которым применили санкции СНБО, вошли:

Березовский Денис Валентинович, контр-адмирал. Шапортов Станислав Владимирович, генерал-майор. Няньчур Сергей Николаевич, генерал-майор юстиции. Котовский Юрий Алексеевич, генерал-майор. Якименко Александр Григорович, генерал-майор. Тоцкий Владимир Владимирович, генерал-майор. Ганжа Сергей Валентинович, генерал-майор. Елисеев Сергей Станиславович, вице-адмирал. Шакуро Дмитрий Александрович, контр-адмирал. Захарченко Виталий Юрьевич, генерал внутренней службы Украины.

Санкции СНБО в отношении бывших силовиков

26 февраля СНБО ввела санкции в отношении бывших силовиков, которые нарушили украинскую присягу во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

Ранее этим лицам объявили подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске. В конце февраля к ним еще применили ограничения экономического характера – максимальные санкции по 13 пунктам.