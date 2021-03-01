Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції щодо 10 колишніх силовиків, які зрадили батьківщині.

До списку, крім інших, потрапив екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та екс-очільник СБУ Олександр Якименко.

Їх позбавили всіх звань та застосували максимально можливі санкції, передбачені українським законодавством.

До переліку осіб, до яких застосували санкції РНБО, увійшли:

Березовський Денис Валентинович, контр-адмірал. Шапортов Станіслав Володимирович, генерал-майор. Няньчур Сергій Миколайович, генерал-майор юстиції. Котовський Юрій Олексійович, генерал-майор. Якименко Олександр Григорович, генерал-майор. Тоцький Володимир Володимирович, генерал-майор. Ганжа Сергій Валентинович, генерал-майор. Єлісєєв Сергій Станіславович, віце-адмірал. Шакуро Дмитро Олександрович, контр-адмірал. Захарченко Віталій Юрійович, генерал внутрішньої служби України.

Санкції РНБО щодо колишніх силовиків

26 лютого РНБО ввела санкції щодо колишніх силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Криму Російською Федерацією.

Раніше цим особам оголосили підозри в державній зраді. Наразі вони перебувають у розшуку. Наприкінці лютого до них ще застосували обмеження економічного характеру – максимальні санкції за 13 пунктами.