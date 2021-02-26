Україна запровадила санкції проти 10 осіб – Данілов

Україна ввела санкції проти десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Криму Російською Федерацією. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данілов після засідання.

— Сьогодні ми розглядали питання щодо тих посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашу країну. Було ухвалено рішення щодо десяти осіб, – заявив Данілов.

Під санкції потрапили такі особи:

Олександр Якименко – колишній генерал-майор та екс-очільник СБУ, який після Євромайдану втік до Росії;

– колишній генерал-майор та екс-очільник СБУ, який після Євромайдану втік до Росії; Віталій Захарченко – колишній генерал Внутрішньої служби України.

– колишній генерал Внутрішньої служби України. Денис Березовський – колишній контр-адмірал Військово-морських сил України, у 2014 році перейшов на бік росіян та отримав посаду заступника командувача Чорноморського флоту РФ;

– колишній контр-адмірал Військово-морських сил України, у 2014 році перейшов на бік росіян та отримав посаду заступника командувача Чорноморського флоту РФ; Станіслав Шапортов – колишній генерал-майор;

– колишній генерал-майор; Сергій Нянчур – колишній генерал-майор юстиції;

– колишній генерал-майор юстиції; Юрій Котовський – колишній генерал-майор;

– колишній генерал-майор; Володимир Тоцький – колишній генерал-майор;

– колишній генерал-майор; Сергій Ханжа – колишній генерал-майор;

– колишній генерал-майор; Сергій Єлісеєв – колишній віце-адмірал;

– колишній віце-адмірал; Дмитро Шакуро – колишній контр-адмірал;

За словами Данілова, проти вищеперелічених осіб запровадили максимальні санкції, за 13 пунктами.

Голова Служби Безпеки України Іван Баканов коментуючи підсумки засідання РНБО заявив, запровадити санкції проти колишніх військовослужбовців РНБО запропонувала СБУ, адже зрада не має строків давності.

— Одним із важливих кроків для захисту національної безпеки є притягнення до відповідальності тих, хто працює на користь агресора та зрадив Україну. І особливу увагу слід приділяти не лише рядовим фігурантам, а колишнім керівникам державних структур. Вони, замість того, щоб захищати свою країну, опинилися на боці агресора, – наголосив Іван Баканов.

Раніше вказаним особам були оголошені підозри у державній зраді, а наразі вони перебувають у розшуку, але дотепер до них не були застосовані обмеження економічного характеру.

На думку співробітників Служби безпеки, вказані особи були причетними до підтримки проросійських сил, а також вчиняли дії, спрямовані на зміцнення окупаційного режиму на території Автономної Республіки Крим та на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.

Це вже третє засідання РНБО щодо протистояння з Росією та обмеження її впливу. Спершу 2 лютого українська влада запровадила санкції щодо народного депутата з партії ОПЗЖ Тараса Козака, а також телеканалів, що йому належать – 112, ZIK та NewsOne (вони припинили мовлення). Вони діятимуть упродовж п’яти років.