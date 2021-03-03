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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Рада поддержала возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей

Верховная Рада поддержала перезапуск судебной реформы в Украине и возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Верховна Рада

Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект. За проголосовали 227 нардепов.

Рада поддержала возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей

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Что предусматривает законопроект

Согласно законопроекту, ВККС должна состоять из 16 членов, назначаемых Высшим советом правосудия по результатам конкурса на четыре года.

В состав Конкурсной комиссии по вопросам добросовестности должны входить три человека, которые предложит Совет судей Украины, и по одному человеку от Совета прокуроров Украины, Совета адвокатов и Национальной академии правовых наук.

Также законопроект предусматривает совершенствование организации работы и заседаний ВККС.

Фото: Depositphotos

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