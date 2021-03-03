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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Рада підтримала відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Верховна Рада підтримала перезапуск судової реформи в Україні та відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Верховна Рада

Народні депутати підтримали за основу в першому читанні відповідний законопроект. За проголосували 227 нардепів.

Рада підтримала відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів

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Що передбачає законопроект

Відповідно до законопроекту, ВККС має складатися з 16 членів, яких призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу на чотири роки.

До складу Конкурсної комісії з питань доброчесності мають входити три особи, які запропонує Рада суддів України, та по одній особі від Ради прокурорів України, Ради адвокатів та Національної академії правових наук.

Також законопроект передбачає вдосконалення організації роботи та засідань ВККС.

Фото: Depositphotos

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