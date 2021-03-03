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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Рада предварительно одобрила отмену перехода на летнее время

Верховная Рада приняла за основу проект Закона об исчислении времени в Украине.

время на часах

Соответствующий законопроект предлагает установить единое время на всей территории Украины: Всемирное координированное время плюс два часа (UTC + 2).

Также предлагается отменить сезонный переход времени.

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За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.

Если предложенный первым вице-спикером Рады Русланом Стефанчуком закон примут в целом, он отменит переход на летнее время.

Стефанчук заявил, что перевод часов негативно влияет на здоровье и нет никаких исследований, подтверждающих экономию за его счет.

Украина переходит на летнее время в конце марта, на зимнее — в конце октября. В октябре 2020 года законопроект об исчислении времени внесли в Раду.

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