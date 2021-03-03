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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Рада попередньо схвалила скасування переходу на літній час

Верховна Рада ухвалила за основу проект Закону про обчислення часу в Україні.

час на годиннику

Відповідний законопроект пропонує встановити єдиний час на всій території України: Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2).

Також пропонується відмінити сезонний перехід часу.

За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.

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