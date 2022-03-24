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Факты / Украина / Общество

Когда переводят часы на летнее время 2022

Юля Захарченко редактор ленты
Часы, годинник

Весной 2022 на территории Украины традиционно переводят часы на летнее время.

Перевод проводят соответственно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года №509 О порядке исчисления времени на территории Украины. Факты ICTV рассказывают, когда будет переход на летнее время в Украине в 2022 году.

Переход на летнее время в Украине

В 2022 году перевод часов в Украине на летнее время будет в ночь с субботы (26 марта) на воскресенье (27 марта) в 3.00 на 1 час вперед.

Многие считают, что перевод часов — пережиток прошлого. Однако это помогает уменьшить потребление электроэнергии. Такой шаг важен по экономическим и экологическим причинам.

Перевод привычного распорядка дня дважды в год приводит к тому, что большинство людей чувствуют себя усталыми и страдают от нарушений сна.

В такой период важно высыпаться, больше гулять на свежем воздухе и пить поменьше кофе. Также важно оставить в голове только позитив — тогда перевод часов легко пройдет для организма.

Читайте: Как пережить переход на летнее время

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