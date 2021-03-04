Экоинспекторы вместе с правоохранителями начали проводить рейды для сохранения цветов из Красной книги Украины – подснежника обычного, шафрана Гейфеля (крокуса), белоцвета весеннего.

Людям, которые незаконно реализуют или собирают краснокнижные цветы, грозит штраф до 3 655 грн и конфискация растений.

Кроме того, нарушители должны возместить ущерб окружающей среде, который определят инспекторы.

– Такой усиленный контроль позволит сделать продажу первоцветов рискованным и невыгодным делом, ведь потенциальные потери от уплаты штрафов и убытков превысят возможные доходы, – сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, в прошлом году Госэкоинспекция только в начале марта зафиксировала 206 фактов незаконной продажи первоцветов.

– Это тысячи цветов, убытки от уничтожения которых составили более 700 тыс. грн, – отметил он.

Председатель ГЭИ предупреждает, что окончательное уничтожение раннецветущих видов растений приведет к необратимым экологическим изменениям, которые будут иметь влияние и на человека.

Если украинцы стали свидетелями продажи первоцветов, они могут сообщить о нарушении по телефону горячей линии ГЭИ (044) 521-20-38 или с помощью мобильного приложения Ecoinspector 2.0.

Нелегальный цветочный бизнес

В мае в Киеве массово продавали ландыши, хотя запрет на их продажу вышел еще в феврале.

Нелегальному цветочному бизнесу способствовало низкое количество рейдов из-за введенного карантина.

Источник: ГЭИ