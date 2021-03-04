Екоінспектори разом із правоохоронцями почали рейди для збереження квітів із Червоної книги України – підсніжника звичайного, шафрана Гейфеля (крокуса), білоцвіту весняного.
Особам, які незаконно реалізуватимуть або збиратимуть червонокнижні квіти, загрожує штраф до 3 655 грн та конфіскація рослин.
Крім того, порушники мають відшкодувати завдані довкіллю збитки, які обрахують інспектори.
– Такий посилений контроль дозволить зробити продаж первоцвітів ризикованою та невигідною справою, адже потенційні втрати від сплати штрафів та збитків перевищать можливі прибутки, – повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.
За його словами, торік Держекоінспекція лише на початку березня зафіксувала 206 фактів незаконного продажу первоцвітів.
– Це тисячі квіток, збитки від знищення яких склали понад 700 тис. грн, – наголосив він.
Голова ДЕІ застерігає, що остаточне знищення ранньоквітучих видів рослин призведе до незворотних екологічних змін, які матимуть вплив і на людину.
Якщо українці стали свідками продажу первоцвітів, вони можуть повідомити про порушення за номером гарячої лінії ДЕІ (044) 521-20-38 або за допомогою мобільного додатку Ecoinspector 2.0.
Нелегальний квітковий бізнес
У травні в Києві масово продавали конваліїї, хоча заборона на їхній продаж вийшла ще в лютому.
Нелегальному квітковому бізнесу сприяла низька кількість рейдів через запроваджений карантин.
Джерело: ДЕІ