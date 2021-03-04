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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Майже 4 тис. грн штрафу за первоцвіти: екоінспектори посилюють боротьбу з браконьєрами

Екоінспектори разом із правоохоронцями почали рейди для збереження квітів із Червоної книги України – підсніжника звичайного, шафрана Гейфеля (крокуса), білоцвіту весняного.

Підсніжники

Особам, які незаконно реалізуватимуть або збиратимуть червонокнижні квіти, загрожує штраф до 3 655 грн та конфіскація рослин.

Крім того, порушники мають відшкодувати завдані довкіллю збитки, які обрахують інспектори.

– Такий посилений контроль дозволить зробити продаж первоцвітів ризикованою та невигідною справою, адже потенційні втрати від сплати штрафів та збитків перевищать можливі прибутки, – повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, торік Держекоінспекція лише на початку березня зафіксувала 206 фактів незаконного продажу первоцвітів.

– Це тисячі квіток, збитки від знищення яких склали понад 700 тис. грн, – наголосив він.

Голова ДЕІ застерігає, що остаточне знищення ранньоквітучих видів рослин призведе до незворотних екологічних змін, які матимуть вплив і на людину.

Якщо українці стали свідками продажу первоцвітів, вони можуть повідомити про порушення за номером гарячої лінії ДЕІ (044) 521-20-38 або за допомогою мобільного додатку Ecoinspector 2.0.

Нелегальний квітковий бізнес

У травні в Києві масово продавали конваліїї, хоча заборона на їхній продаж вийшла ще в лютому.

Нелегальному квітковому бізнесу сприяла низька кількість рейдів через запроваджений карантин.

Джерело: ДЕІ

Фото: Pixabay

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