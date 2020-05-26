У Києві масово продають конвалії: ціни та чому правоохоронці не реагують

Нелегальний бізнес, який роками не вдається побороти – у столиці масово продають конвалії, хоча заборона на їхній продаж вийшла ще у лютому.

І так з року в рік, і жодне покарання торговців не спиняє. Тим паче тепер, коли не всі можуть привезти квіти до Києва через епідемічні обмеження. Отже, і ціна букету не маленька – до 100 грн.

Ті, хто мусили б попереджати незаконну торгівлю, низьку кількість рейдів виправдовують карантином, хоча б могли штрафами, а це майже 4 тис. грн, що добре для поповнення місцевого бюджету. Зате камер торговці бояться більше, ніж поліції. Подробиці – у сюжеті Ольги Чайко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у заповіднику Холодний Яр розквітли 60 га червонокнижних підсніжників.