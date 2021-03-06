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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Киев оказался в оранжевой зоне карантина

Министерство здравоохранения Украины 6 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. Следовательно, Киев попал в оранжевую зону.

сфера обслуговування

Решение приняли в субботу во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Киев попал в оранжевую зону из-за превышения показателя госпитализаций — по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тыс. населения при норме 60.

Кроме столицы Украины, в оранжевую зону также отнесли такие области:

  • Винницкая;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Киевская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая.

В красной зоне карантина остаются: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Остальные области остаются в желтой зоне карантина.

4 марта глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупреждал, что Киев может оказаться в оранжевой зоне карантина.

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Оранжевый уровень не предполагает введения дополнительных карантинных ограничений. Они остаются такими же, как и в желтой зоне карантина. Но этот уровень указывает на то, что регион рискует попасть в красную зону.

Помаранчева зона обмеження

Больше об адаптивном карантине, и какие ограничения действуют в каждой зоне читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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