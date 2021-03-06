Киев оказался в оранжевой зоне карантина

Министерство здравоохранения Украины 6 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. Следовательно, Киев попал в оранжевую зону.
Решение приняли в субботу во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Киев попал в оранжевую зону из-за превышения показателя госпитализаций — по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тыс. населения при норме 60.
Кроме столицы Украины, в оранжевую зону также отнесли такие области:
- Винницкая;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Киевская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая.
В красной зоне карантина остаются: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Остальные области остаются в желтой зоне карантина.
4 марта глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупреждал, что Киев может оказаться в оранжевой зоне карантина.
Оранжевый уровень не предполагает введения дополнительных карантинных ограничений. Они остаются такими же, как и в желтой зоне карантина. Но этот уровень указывает на то, что регион рискует попасть в красную зону.
Больше об адаптивном карантине, и какие ограничения действуют в каждой зоне читайте в материале Фактов ICTV.