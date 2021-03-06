Київ опинився у помаранчевій зоні карантину

Міністерство охорони здоров’я України 6 березня оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину. Відтак, Київ потрапив до помаранчевої зони.

Рішення ухвалили у суботу під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Київ потрапив до помаранчевої зони через перевищення показника госпіталізацій – станом на 6 березня він складає 60,2 на 100 тис. населення при нормі 60.

Окрім столиці України, до помаранчевої зони також віднесли такі області:

Вінницька;

Донецька;

Запорізька;

Київська;

Львівська;

Миколаївська;

Сумська;

Тернопільська;

Хмельницька.

У червоній зоні карантину залишаються: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Решта областей залишаються у жовтій зоні карантину.

4 березня голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попереджував, що Київ може опинитися у помаранчевій зоні карантину.

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Помаранчевий рівень не передбачає запровадження додаткових карантинних обмежень. Вони залишаються такими ж, як і у жовтій зоні карантину. Але цей рівень вказує на те, що регіон ризикує потрапити до червоної зони.

Більше про адаптивний карантин, та які обмеження діють у кожній зоні читайте у матеріалі Фактів ICTV.