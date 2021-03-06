Київ опинився у помаранчевій зоні карантину

Міністерство охорони здоров’я України 6 березня оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину. Відтак, Київ потрапив до помаранчевої зони.
Рішення ухвалили у суботу під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Київ потрапив до помаранчевої зони через перевищення показника госпіталізацій – станом на 6 березня він складає 60,2 на 100 тис. населення при нормі 60.
Окрім столиці України, до помаранчевої зони також віднесли такі області:
- Вінницька;
- Донецька;
- Запорізька;
- Київська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Хмельницька.
У червоній зоні карантину залишаються: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Решта областей залишаються у жовтій зоні карантину.
4 березня голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попереджував, що Київ може опинитися у помаранчевій зоні карантину.
Помаранчевий рівень не передбачає запровадження додаткових карантинних обмежень. Вони залишаються такими ж, як і у жовтій зоні карантину. Але цей рівень вказує на те, що регіон ризикує потрапити до червоної зони.
Більше про адаптивний карантин, та які обмеження діють у кожній зоні читайте у матеріалі Фактів ICTV.