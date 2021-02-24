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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Адаптивный карантин в Украине с 24 февраля: какие ограничения будут действовать

С 24 февраля Украина возвращается к модели адаптивного карантина. Это значит, что страну снова поделят на четыре карантинные зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

карантин в україні

Делить страну будут на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как это было раньше. Поэтому с 24 февраля Ивано-Франковская и Черновицкая области будут находиться в красной карантинной зоне.

В оранжевую зону попали семь областей, среди которых Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская. Остальные регионы остаются в желтой.

Комиссия определяет, что в регионе нужно вводить ту или иную зону карантина, если:

  • загруженность коек в больницах составляет более 50% в течение пяти дней подряд;
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
  • показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет более 11%;
  • показатель роста количества случаев Covid-19 составляет более 10%.

Зеленая зона адаптивного карантина в Украине

К ней относятся показатели, которых Украина должна достичь, чтобы ограничения отменили или пересмотрели. Ее могут установить, если:

  • уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов не будет превышать 50%;
  • количество выявления случаев Covid-19 методом ПЦР и определения антигена будет меньше, чем 5%.

Но даже в зеленой зоне нужно находиться в масках в транспорте и общественных местах, соблюдать дистанцию и проводить массовые мероприятия из расчета один человек на 5 кв. м.

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Ограничения желтой зоны карантина

В желтой зоне адаптивного карантина запрещается:

  • посещение учреждений соцзащиты, где есть пожилые люди;
  • проведение банкетов в ночных клубах, ресторанах и кафе;
  • деятельность спортивных и фитнес-клубов, которые не обеспечивают размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;
  • проведение массовых мероприятий в школах и университетах с участием зрителей;
  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учащихся;
  • перевозки пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений.

Кроме того, в желтой зоне карантина массовые мероприятия смогут проводить при заполненности зала на 50%. То же самое касается учреждений культуры.

Заведениям общественного питания можно работать с 7.00 до 24.00.

Правила адаптивного карантину в Україні

Оранжевая карантинная зона

Оранжевый уровень не предусматривает введения дополнительных карантинных ограничений, они остаются такими же, как и в желтой зоне карантина. Но этот уровень указывает на то, что регион рискует попасть в красную зону.

Оранжевый уровень опасности могут ввести, если:

  • занятость коек в больницах составляет более 65%;
  • есть более 60 госпитализаций с Covid-19 на 100 тыс. населения в течение семи дней;
  • количество госпитализаций в регионе растет на 50% за неделю;
  • проведено менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за семь дней на 100 тыс. населения;
  • коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.

Красная зона адаптивного карантина

Решение о введении красной зоны будет принимать центральная комиссия по чрезвычайным ситуациям. После принятия ограничения должны ввести на территории региона в течение 48 часов.

В регионах, попавших в красную зону, запрещается:

  • работа заведений общественного питания;
  • работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений (кинотеатров, театров и так далее);
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа спортивных залов, бассейнов и фитнес-центов.

В то же время продолжат работать в красной карантинной зоне банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, продовольственные магазины.

адаптивний карантин - червоний рівень

Между тем Министерство образования и науки обнародовало рекомендации для учреждений общего среднего образования на время адаптивного карантина с 24 февраля до 30 апреля 2021 года.

В документе прописаны четкие инструкции регионам, которые попали в красную или желтую зоны карантина. Как будут работать школы в условиях адаптивного карантина — читайте в нашем материале.

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