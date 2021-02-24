С 24 февраля Украина возвращается к модели адаптивного карантина. Это значит, что страну снова поделят на четыре карантинные зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.
Делить страну будут на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как это было раньше. Поэтому с 24 февраля Ивано-Франковская и Черновицкая области будут находиться в красной карантинной зоне.
В оранжевую зону попали семь областей, среди которых Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская. Остальные регионы остаются в желтой.
Комиссия определяет, что в регионе нужно вводить ту или иную зону карантина, если:
- загруженность коек в больницах составляет более 50% в течение пяти дней подряд;
- среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
- показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень;
- коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет более 11%;
- показатель роста количества случаев Covid-19 составляет более 10%.
Зеленая зона адаптивного карантина в Украине
К ней относятся показатели, которых Украина должна достичь, чтобы ограничения отменили или пересмотрели. Ее могут установить, если:
- уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов не будет превышать 50%;
- количество выявления случаев Covid-19 методом ПЦР и определения антигена будет меньше, чем 5%.
Но даже в зеленой зоне нужно находиться в масках в транспорте и общественных местах, соблюдать дистанцию и проводить массовые мероприятия из расчета один человек на 5 кв. м.
Ограничения желтой зоны карантина
В желтой зоне адаптивного карантина запрещается:
- посещение учреждений соцзащиты, где есть пожилые люди;
- проведение банкетов в ночных клубах, ресторанах и кафе;
- деятельность спортивных и фитнес-клубов, которые не обеспечивают размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;
- проведение массовых мероприятий в школах и университетах с участием зрителей;
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учащихся;
- перевозки пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений.
Кроме того, в желтой зоне карантина массовые мероприятия смогут проводить при заполненности зала на 50%. То же самое касается учреждений культуры.
Заведениям общественного питания можно работать с 7.00 до 24.00.
Оранжевая карантинная зона
Оранжевый уровень не предусматривает введения дополнительных карантинных ограничений, они остаются такими же, как и в желтой зоне карантина. Но этот уровень указывает на то, что регион рискует попасть в красную зону.
Оранжевый уровень опасности могут ввести, если:
- занятость коек в больницах составляет более 65%;
- есть более 60 госпитализаций с Covid-19 на 100 тыс. населения в течение семи дней;
- количество госпитализаций в регионе растет на 50% за неделю;
- проведено менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за семь дней на 100 тыс. населения;
- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.
Красная зона адаптивного карантина
Решение о введении красной зоны будет принимать центральная комиссия по чрезвычайным ситуациям. После принятия ограничения должны ввести на территории региона в течение 48 часов.
В регионах, попавших в красную зону, запрещается:
- работа заведений общественного питания;
- работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений (кинотеатров, театров и так далее);
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа спортивных залов, бассейнов и фитнес-центов.
В то же время продолжат работать в красной карантинной зоне банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, продовольственные магазины.
Между тем Министерство образования и науки обнародовало рекомендации для учреждений общего среднего образования на время адаптивного карантина с 24 февраля до 30 апреля 2021 года.
В документе прописаны четкие инструкции регионам, которые попали в красную или желтую зоны карантина. Как будут работать школы в условиях адаптивного карантина — читайте в нашем материале.