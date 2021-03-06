Нафтогаз просит восстановить теплоснабжение в Донецкой области

Нафтогаз призывает Донецкоблгаз возобновить поставку газа Донецктеплокоммунэнерго и подать тепло потребителям.

В компании отмечают, что не присылали заявок об отключении газа для Донецкоблгаз, поскольку не имеют таких полномочий. Решение об отключении ПАО Донецкоблгаз принял самостоятельно.

Нафтогаз просит Донецкоблгаз прекратить нарушать Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам, воспользовавшись опытом других регионов.

Как отмечается в сообщении Группы Нафтогаз, местный поставщик тепла в течение отопительного сезона не платил за потребленный газ.

В результате этого сформировался долг на сумму 1,5 млрд грн и поставщика сняли с реестров ВСО (возложение специальных обязанностей – Ред.), как того требует закон.

– Необходимость направления соответствующего уведомления и его формулировка также диктует закон, Группа Нафтогаз строго выполняет. При этом заявок об отключении поставки компания ни разу не посылала, – отмечают в компании.

В Нафтогазе отмечают, что в течение всего отопительного сезона призвали местные власти вмешаться в ситуацию с поставками газа ОКП Донецктеплокоммунэнерго.

6 марта в Донецкоблгазе сообщили, что Донецктеплокоммунэнерго как поставщик тепла для Донецкой области остался без поставщика природного газа из-за долгов перед НАК Нафтогаз Украины.

Поэтому Донецкоблгаз обязан прекратить газоснабжение на объекты Донецктеплокоммунэнерго согласно предписаний Кодекса газораспределительных систем.

На предприятии сообщили, что к таким действиям должны прибегнуть из-за действий Донецктеплокоммунэнерго и Нафтогаза Украины, чтобы не нанести государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Годовой тариф на газ

5 марта Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрил решение о базовый годовой тариф на газ.

В соответствии с этим поставщики должны предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет с ценами на газ по фиксированной цене с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

По словам главы НКРЕКП Валерия Тарасюка, летняя цена на газ позволит гарантировать населению стабильную стоимость. В то же время потребитель сохранит за собой свободу выбора поставщика.

Источник: Кабмин, Донецоблгаз

Фото: Нафтогаз