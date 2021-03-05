Постачальники повинні пропонувати побутовим споживачам базовий річний пакет з цінами на газ за фіксованою ціною з 1 травня 2021-го по 30 квітня 2022 року.

Відповідне рішення під час засідання попередньо схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунпослуг.

– Річний продукт ми вводитимемо. Про це вже неодноразово заявляли і уряд, і президент. Сьогодні попереднє схвалення. Всіх запрошуємо до обговорення, щоб з 1 травня його запровадити. Оскільки це правильна річ, яка дозволить захистити споживачів, – зазначив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Також за словами Валерія Тарасюка, річна ціна на газ дозволить гарантувати населенню стабільну вартість. Водночас споживач збереже за собою свободу вибору постачальника.

Крім того, у споживачів буде можливість купувати на вибір інші види пакетів постачальника – щодекадні, щомісячні або щоквартальні.

Днями Нацкомісія оприлюднила проект рішення, яке передбачає, що річний тариф на газ може почати діяти з 1 травня.

Також, згідно з документом, усі постачальники газу будуть зобов’язані до 25 квітня повідомити споживачам ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року, та опублікувати її на своїх сайтах.