Нафтогаз просить відновити теплопостачання в Донецькій області

Нафтогаз закликає Донецькоблгаз відновити постачання газу Донецьктеплокомуненерго та подати тепло споживачам.

У компанії наголошують, що не надсилали заявок про припинення постачання газу Донецькоблгаз, оскільки не мають таких повноважень. Рішення про відключення ПАТ Донецькоблгаз ухвалив самостійно.

Нафтогаз просить Донецькоблгаз припинити порушувати Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам, скориставшись досвідом інших регіонів.

Як зазначається в повідомленні Групи Нафтогаз, місцевий постачальник тепла протягом опалювального сезону не платив за спожитий газ.

У результаті цього сформувався борг на суму 1,5 млрд грн і постачальника зняли з реєстрів ПСО (покладання спеціальних обов’язків – Ред.), як того вимагає закон.

– Необхідність надсилання відповідного повідомлення та його формулювання також диктує закон, який Група Нафтогаз суворо виконує. При цьому заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала, – наголошують в компанії.

У Нафтогазі зазначають, що протягом всього опалювального сезону закликали місцеву владу втрутитись у ситуацію з постачанням газу ОКП Донецьктеплокомуненерго.

6 березня в Донецькоблгазі повідомили, що Донецьктеплокомуненерго як постачальник тепла для Донецької області залишився без постачальника природного газу через борги перед НАК Нафтогаз України.

Тому Донецькоблгаз із 6 березня зобов’язане припинити газопостачання на об’єкти Донецьктеплокомуненерго згідно приписів Кодексу газорозподільних систем.

У Донецькоблгазі повідомили, що до таких дій мусять вдатися через дії Донецьктеплокомуненерго та Нафтогазу України, щоб не завдати державі щодобових збитків від несанкціонованого споживання газу в розмірі 150 млн грн на місяць.

Річний тариф на газ

5 березня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунпослуг, попередньо схвалила рішення про базовий річний тариф на газ.

Відповідно до цього постачальники повинні пропонувати побутовим споживачам базовий річний пакет із цінами на газ за фіксованою ціною з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

За словами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, річна ціна на газ дозволить гарантувати населенню стабільну вартість. Водночас споживач збереже за собою свободу вибору постачальника.

Джерело: Урядовий портал, Донецькоблгаз

Фото: Нафтогаз