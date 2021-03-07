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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

УЗ приостанавливает высадку и посадку пассажиров в Закарпатской области — дата

Укрзализныця с 8 марта приостанавливает посадку и высадку пассажиров в Закарпатской области из-за того, что регион попал в красную карантинную зону.

потяг укрзалізниця

Также до конца действия усиленного карантина приостанавливают продажу билетов. Высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта ограничат.

В то же время до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатскую область.

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Кроме того, в компании заверили, что внимательно следят за ситуацией в регионе и готовы назначить специальные рейсы по представлению Закарпатской ОГА для вывоза 2,1 тыс. человек с билетами на время действия карантина.

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 8 марта в Закарпатской области будет действовать красная зона карантина.

Она предусматривает, что будет запрещена работа заведений общественного питания, работа ТРЦ, развлекательных заведений, непродовольственных магазинов, заведений культуры и так далее.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

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