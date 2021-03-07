Укрзалізниця з 8 березня призупиняє посадку і висадку пасажирів у Закарпатській області через те, що регіон потрапив до червоної карантинної зони.

Також до кінця дії посиленого карантину призупиняють продаж квитків. Висадку та посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня обмежать.

Водночас до 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод виїхати або ж дістатися у Закарпатську область.

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Крім того, в компанії запевнили, що уважно стежать за ситуацією в регіоні і готові призначити спеціальні рейси за поданням Закарпатської ОДА для вивезення 2,1 тис. людей із квитками на час дії карантинних обмежень.

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 8 березня у Закарпатській області діятиме червона зона карантину.

Вона передбачає, що буде заборонена робота закладів громадського харчування, робота ТРЦ, розважальних закладів, непродовольчих магазинів, закладів культури тощо.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця