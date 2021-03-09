Сотрудничество с МВФ: какие условия продолжения и почему не стоит спешить

Украина остается без поддержки МВФ. Миссия Фонда завершила свою работу 13 февраля, однако прогресса в вопросе предоставления следующего транша так и не достигли.

Власть делает все возможное, чтобы вернуть миссию МВФ в Украину и получить очередной транш, несмотря на заверения, что мы пока можем продержаться.

Недавно стало известно, что Международный валютный фонд поставил Украине достаточно много условий для получения транша.

Факты ICTV рассказывают, что необходимо сделать Украине и реально ли выполнить эти условия в ближайшее время.

Пять камней МВФ

Завершение миссии МВФ в Украине без значительного прогресса в выполнении договоренностей по программе Stand-by шокировало многих украинцев.

Власти уверены, что несмотря на новые проблемы Украина все же сможет найти общий язык с МВФ, однако сейчас слишком много вопросов остаются открытыми.

По словам председателя партии Слуга народа Александра Корниенко, возвращение миссии Фонда ждут уже совсем скоро. Точнее – в апреле, когда завершится ограничение цены на газ на период отопительного сезона.

– Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу, и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют ввиду выполнения договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности после того, как закончится наша история с газом. Она продлится до первого апреля, – рассказал Суспільному Корниенко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта рассказал, что также необходимо согласовать макрофинансовые показатели на 2022-2023 годы. Кроме того, есть еще три важных условия.

– И три ключевых вопроса – судебная реформа, закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее ненадлежащим образом, а также закон о НАБУ – о назначении председателя и его легитимизации в соответствии с Конституцией, – говорит глава правительства.

Несмотря на несколько неприятные реалии, Шмыгаль остается оптимистом, когда речь идет о сотрудничестве с МВФ. По его мнению, так называемый staff level agreement подпишут еще до июня, после чего очередной транш одобрит совет директоров Фонда.

Транш без экстренности

Аналитики Bank of America Global Research склоняются к мнению, что Украина получит транш МВФ во второй половине 2021 года.

Сдвиг по многим вопросам эксперты прогнозируют именно во время весенней сессии парламента. На ней могут решить ряд ключевых вопросов, что в будущем и откроет путь к возобновлению переговоров и сотрудничества с Фондом.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, вопрос голосования сейчас не должен стать проблемой. При желании, все ключевые проекты законов можно было бы принять в течение одной пленарной недели.

Однако главное – это их качество, а не скорость принятия, ведь мы можем попасть в ситуацию, когда причиной проблем с МВФ станет качество новых законов.

– Можем попасть в такую ​​ситуацию, когда за законопроекты проголосуют, но это никоим образом не повлияет на возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом. Его представители могут сказать, что законопроекты приняли в той редакции, которая очень сильно отличается от принципов, на которых должна базироваться демократическая, прозрачная, публичная судебная система или деятельность антикоррупционных органов, – высказывает мнение Рейтерович.

В комментарии Фактам ICTV экономист Алексей Кущ заявил, что сейчас сроки получения транша МВФ осенью вполне реальны. По его мнению, сейчас в Украине сложилась ситуация, при которой просто нет смысла брать деньги Фонда.

– Кредит МВФ берется или под пополнение резервов, когда происходит девальвация национальной валюты, или для покрытия дефицита бюджета. Сейчас ситуация с резервами более или менее благополучная: $28 млрд – золотовалютные резервы Нацбанка, гривна укрепляется на межбанке, – говорит экономист.

Поэтому политика, которую сейчас проводят президент Зеленский и его команда, является достаточно взвешенной. Если кредит Украине не нужен, то и гнаться за ним не стоит.

Если сейчас мы возьмем кредитные средства, то рискуем получить меньше, чем мы того желаем. Сейчас можно было бы сосредоточиться на том, чтобы отдавать кредиты, а после принятия всех необходимых законопроектов вернуться к взвешенным переговорам с МВФ.

Тем более, что и бюджетный дефицит не нужно закрывать в ближайшее время.

– Капитальные инвестиции в государство, как правило, активизируются весной. То есть сейчас брать кредит МВФ – это означает положить его на счет и платить по нему проценты. Если средства некуда тратить, то мы сейчас условно берем кредит $1 млрд, сейчас это 28 млрд грн, но летом, например, когда мы начнем его тратить, это будет уже 26 млрд грн. За несколько месяцев мы получим на 2 млрд грн меньше, меньше сможем потратить, – объясняет Кущ.

Однако вряд ли ряд достаточно резонансные законопроекты смогут быстро пройти рассмотрение в парламенте.

Судебная реформа уже давно болит украинцам, решение об отмене ответственности за недостоверную информацию в декларациях привело к так называемому конституционному кризису, а вопрос о председателе НАБУ до сих пор поляризует экспертов и общество.

Президентские инициативы

Если Кабинет министров без значительных проблем может разобраться с вопросами согласования макрофинансовых показателей и установлением рыночной цены на газ, то решить другие вопросы будет сложно.

Стоит начать с судебной реформы, которая уже давно является “болезненным вопросом” как для МВФ, так и для Украины. Последние события показывают, что с начала реформирования судебной системы кардинальных изменений не произошло.

Украинцы и инвесторы до сих пор не доверяют судам. Говоря о судебной реформе, стоит заметить, что речь идет именно о Высшем совете правосудия, ведь в нем видят больше всего проблем.

Именно его можно назвать ответственным за отсутствие значительных изменений в судебной системе, ведь он практически полностью назначает и увольняет судей, защищает их от привлечения к ответственности и неправомерных посягательств.

Хотя Высший совет правосудия не часто фигурирует в громких делах, его последние решения вызывают по меньшей мере недоумение. Например, ситуация с семью судьями Областного административного суда Киева, которым Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении во вмешательстве в деятельность судебных органов, попытке захватить государственную власть, создании преступной организации и получении неправомерной выгоды.

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Однако Высший совет правосудия только упрекнул НАБУ, которое обнародовало подозрения и причины для них.

Сейчас же реформировать Высший совет правосудия собираются с помощью законопроекта президента Владимира Зеленского №5068.

Он предлагает внести изменения в ряд законов, чтобы определить порядок создания и полномочия Этического совета, в который будут входить шесть судей (часть определяет Совет судей, часть – международные партнеры Украины в антикоррупционной сфере или сфере судебной реформы).

После избрания состава Этического совета, он должен будет оценить состав Высшего совета правосудия на соответствие критериям профессиональной этики и добродетели и, в случае необходимости, предоставить рекомендацию об увольнении отдельных членов совета.

Кроме того, сам процесс отбора к нему должен стать более прозрачным. Фактически, этим законом пытаются сделать все, чтобы не допустить попадания в Высший совет правосудия лиц, которые будут покрывать преступные поступки других судей.

С одной стороны, это должно стать шагом по “перезапуску” судебной реформы, с другой – не придется останавливать всю судебную систему.

– Целью предлагаемых изменений является совершенствование порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия для практической реализации принципа верховенства права, обеспечения соответствия кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели. А также повышение институциональной способности Высшего совета правосудия, повышение уровня общественного доверия к органам судейского управления в частности и судебной власти в целом, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Хотя Рада и проголосовала за еще один проект закона относительно судебной реформы, сейчас трудно сказать, поддержат ли президентскую инициативу.

– Когда мы говорим о законопроекте, касающемся реформирования Высшего совета правосудия, то подавляющее количество экспертов и представителей общественных организаций этот проект раскритиковали. По их мнению, он не позволит отбирать незаангажированных судей, без коррупционного шлейфа, поскольку не будет доминирующего влияния западных экспертов, – говорит политолог.

Депутаты могут ссылаться на подобные выводы и требовать внести правки в документ или даже отказаться за него голосовать.

Скорее всего, именно этот законопроект станет самым обсуждаемым в медиа и обществе. Но его принятие может дать первый позитивный сигнал для МВФ.

Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что после одного законопроекта поддержка будет находиться и во всех других вопросах сотрудничества с Фондом.

НАБУ и декларации

Вопрос ответственности за неверные данные в декларации еще в прошлом году прорабатывался властью.

В декабре 2020 года Верховная Рада вернула ответственность, однако сделала ее не столь жесткой. Сейчас СНБО одобрил законопроект по усилению соответствующего наказания и рекомендовал главе государства подать этот закон в парламент как неотложный.

Однако для того, чтобы находить голоса, приходится идти на компромиссы, которые не гарантируют принятия документов.

– Законопроекты подают как компромиссные, но эти компромиссы идут не в пользу тех требований, которые нам выдвинули. Да, они устраивают значительную часть депутатов. В Слуге народа есть определенная группа, которая будет голосовать только за определенные документы, и их мнения были учтены. Однако это лишь в ущерб требованиям наших западных партнеров, – считает Рейтерович.

И в этом вопросе может быть много несогласных, ведь далеко не все нардепы считают правильным усиливать ответственность за “ошибку” в декларации.

Возможно, и президенту придется поработать со своей партией, чтобы убедить отдельных ее членов в важности тех или иных решений.

Но не нужно забывать и про НАБУ. Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находятся два также компромиссных законопроекта, которые подал Кабинет министров.

В проекте закона №4437 предлагается предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового главы ведомства по новой процедуре. Однако этот документ сейчас не имеет поддержки в парламентском комитете.

Поэтому правительство решило подать еще один документ (№5070), который предлагается в качестве альтернативы указанному законопроекту.

– Правительство сделало второй подход – новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ, – пишет министр юстиции Денис Малюська.

Конечно же, затягивать рассмотрение вопросов в парламенте не стоит, ведь в этом году все равно будет период, когда средства МВФ понадобятся. Кущ не сомневается, что в этом году мы получим транш, однако нужно угадать со временем.

– На тренде укрепления гривны выгодно отдавать долги, тогда будем тратить меньше бюджетных средств. А уже осенью, на тренде девальвации нацвалюты выгодно брать кредит, ведь пополняются золотовалютные резервы НБУ, после продажи валюты будет происходить сбивание девальвационной волны. То есть мы получим больше в гривневом эквиваленте, – говорит экономист.

Ситуация с МВФ сегодня является несколько неприятной, но вполне адекватной для Украины. Государство способно продержаться какое-то время без очередного кредита.

За это время можно будет провести качественную работу над всеми необходимыми законопроектами и привести в приемлемое состояние в глазах украинцев и западных партнеров.

Возможно, это станет последней преградой в стабильной работе с МВФ, а в будущем, вероятно, мы даже сможем отказаться от постоянных кредитов, как того желает власть.