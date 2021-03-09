9 марта следователи СБУ провели допрос нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Вопросы касались в том числе и фактов, фигурирующих в так называемых пленках Медведчука-Суркова, ранее обнародованных в СМИ.

Эту информацию в комментарии Фактам ICTV подтвердил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

По его словам, в этом деле также вызвали на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

— В рамках уголовного производства, связанного с вышеуказанными пленками, на допрос дважды вызывался Петр Порошенко. Впрочем, он дважды не явился на допрос, — уточнил Дехтяренко.

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В конце января 2021 года СМИ обнародовали запись якобы разговора бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Тогда в СБУ сообщили, что эти записи тщательно изучают.

Фото: Прес-служба Віктора Медведчука