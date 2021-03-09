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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Медведчука допитали в СБУ – причина

9 березня слідчі СБУ провели допит нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Питання стосувалися зокрема й фактів, які фігурують в так званих плівках Медведчука-Суркова, які раніше оприлюднили у ЗМІ.

ВІктор Медведчук

Цю інформацію у коментарі Фактам ICTV підтвердив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

За його словами, у цій справі також викликали на допит п’ятого президента України Петра Порошенка.

– У рамках кримінального провадження, пов’язаного із вищезазначеними плівками, на допит двічі викликався Петро Порошенко. Втім, він двічі не з’явився на допит, – уточнив Дехтяренко.

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Наприкінці січня 2021 року ЗМІ оприлюднили запис нібито розмови колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

Тоді в СБУ повідомили, що ці записи ретельно вивчають.

Фото: Прес-служба Віктора Медведчука

Фото: УНІАН

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